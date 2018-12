В среду решается судьба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй – сегодня объявлено, что глава управляющего комитета Консервативной партии Грэм Брэди получил необходимое количество писем депутатов для запуска процедуры вынесения вотума недоверия главе кабмина. Голосование по данному вопросу состоится уже вечером 12 декабря.

20:31. В данную минуту премьер удалилась в совещательную комнату, набитую до отказа депутатами-тори, которые выглядят очень "мрачно", сообщает в Twitter обозреватель BBC Кюнссберг. По ее словам, госпожа Мэй дважды сказала депутатам, что не собирается участвовать в следующих партийных выборах.

"Другой депутат говорит, что люди в комнате в слезах", - пишет журналистка.



17:28. Перед возможным расставанием с Терезой Мэй, вспомним, как она нас всех радовала своими космическими танцами, которых, если случится сегодня вечером неизбежное, мы можем лишиться. Первый раз британка изобразила некий африканский твист в августе нынешнего года, причем дважды. Пользователи в Сети назвали ее па танцем роботов. Потом осчастливила коллег на съезде Консервативной партии в октябре, пытаясь вспомнить под ABBA свою диско-молодость.

Тереза, не уходи! Политический танцпол осиротеет без тебя.

17:14. Как сообщил официальный представитель главы кабмина, госпожа Мэй будет бороться за каждый голос однопартийцев и перед голосованием еще много чего можно сделать, сообщает Reuters. Источник агентства добавил, что она намерена приехать на стартующий в четверг двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вариант Brexit без соглашения между сторонами. Кроме того, сейчас на Даунинг-стрит, 10 не ведают о том, планирует ли премьер установить срок, когда она добровольно покинет свой пост.

"Это голосование не для того, чтобы определить, кто поведет партию к следующим выборам, оно призвано показать, что не время менять лидера во время процедуры Brexit", – подчеркнул представитель премьерской канцелярии.



17:00. Одновременно с парламентскими боданиями в Лондоне, четкие сигналы подает Туманному Альбиону Берлин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, к которой накануне на поклон приезжала британка и где всех насмешила, пытаясь выбраться из автомобиля, дверцу коего намертво заклинило, сообщила, что Брюссель не намерен вносить изменения в достигнутое с Лондоном соглашение по условиям выхода Королевства из ЕС.

"Завтра (13 декабря) мы будем обсуждать тему Brexit, заслушаем доклад премьера Терезы Мэй. Мы не собираемся вновь менять соглашение, это единая позиция 27 стран ЕС", – приводит ТАСС заявление фрау Меркель.



16:51. Выступая в парламенте лидер Лейбористской партии Джереми Корбин вступил в перепалку с давним своим оппонентом Мэй. Он заявил, что сегодняшнее голосование по вопросу о доверии премьеру ничего не значит. "Время колебаний и задержек истекло для этого правительства. Премьер-министр представила нам свое соглашение, сказала нам, что это лучшее и единственное соглашение, которое у нас может быть. Не может быть никаких оправданий, нечего убегать, представьте его парламенту и давайте проголосуем", – воззвал Корбин.

По его мнению, действующее правительство не может сочинить выгодные для Великобритании условия по выходу из ЕС. Поэтому голосование и не имеет никакого смысла "для жизни людей в нашей стране".

Госпожа Мэй тут же обвинила Корбина в желание захватить власть в Королевстве. По ее словам, его совсем не волнует процесс выхода Лондона из Евросоюза. "Самая большая угроза для народа и страны – это не выход из ЕС, а правительство Корбина", – открыла страшные планы главы лейбористов Мэй.

Прямую трансляцию словесных пикировок ведет таблоид The Sun.

16:23. Как сообщают агентства, на выступление Мэй в парламент примчался и ее супруг Филип, чтобы поддержать жену. Уж действительно, сейчас это ей не помешает. Между тем британские СМИ пишут, что шансы Терезы удержаться в своем кресле достаточно высоки. Так считает, например, политический обозреватель BBC Лора Кюнссберг. "Подсчеты BBC показывают, что 158 депутатов-тори теперь говорят, что они поддержат премьера сегодня вечером", – написала журналистка в Сети. Также она добавила, что голосование будет тайным.

Our @BBCNews tally says 158 Tory MPs have now said they will be backing the PM tonight - remember it’s secret ballot but that’s enough for her to win