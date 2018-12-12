Голосование по вопросу о доверии британскому премьеру поставило Brexit на грань срыва

В среду решается судьба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй – сегодня объявлено, что глава управляющего комитета Консервативной партии Грэм Брэди получил необходимое количество писем депутатов для запуска процедуры вынесения вотума недоверия главе кабмина. Голосование по данному вопросу состоится уже вечером 12 декабря.









20:31. В данную минуту премьер удалилась в совещательную комнату, набитую до отказа депутатами-тори, которые выглядят очень "мрачно", сообщает в Twitter обозреватель BBC Кюнссберг. По ее словам, госпожа Мэй дважды сказала депутатам, что не собирается участвовать в следующих партийных выборах.

"Другой депутат говорит, что люди в комнате в слезах", - пишет журналистка.



17:28. Перед возможным расставанием с Терезой Мэй, вспомним, как она нас всех радовала своими космическими танцами, которых, если случится сегодня вечером неизбежное, мы можем лишиться. Первый раз британка изобразила некий африканский твист в августе нынешнего года, причем дважды. Пользователи в Сети назвали ее па танцем роботов. Потом осчастливила коллег на съезде Консервативной партии в октябре, пытаясь вспомнить под ABBA свою диско-молодость.

Тереза, не уходи! Политический танцпол осиротеет без тебя.

17:14. Как сообщил официальный представитель главы кабмина, госпожа Мэй будет бороться за каждый голос однопартийцев и перед голосованием еще много чего можно сделать, сообщает Reuters. Источник агентства добавил, что она намерена приехать на стартующий в четверг двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вариант Brexit без соглашения между сторонами. Кроме того, сейчас на Даунинг-стрит, 10 не ведают о том, планирует ли премьер установить срок, когда она добровольно покинет свой пост.

"Это голосование не для того, чтобы определить, кто поведет партию к следующим выборам, оно призвано показать, что не время менять лидера во время процедуры Brexit", – подчеркнул представитель премьерской канцелярии.



17:00. Одновременно с парламентскими боданиями в Лондоне, четкие сигналы подает Туманному Альбиону Берлин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, к которой накануне на поклон приезжала британка и где всех насмешила, пытаясь выбраться из автомобиля, дверцу коего намертво заклинило, сообщила, что Брюссель не намерен вносить изменения в достигнутое с Лондоном соглашение по условиям выхода Королевства из ЕС.

"Завтра (13 декабря) мы будем обсуждать тему Brexit, заслушаем доклад премьера Терезы Мэй. Мы не собираемся вновь менять соглашение, это единая позиция 27 стран ЕС", – приводит ТАСС заявление фрау Меркель.



16:51. Выступая в парламенте лидер Лейбористской партии Джереми Корбин вступил в перепалку с давним своим оппонентом Мэй. Он заявил, что сегодняшнее голосование по вопросу о доверии премьеру ничего не значит. "Время колебаний и задержек истекло для этого правительства. Премьер-министр представила нам свое соглашение, сказала нам, что это лучшее и единственное соглашение, которое у нас может быть. Не может быть никаких оправданий, нечего убегать, представьте его парламенту и давайте проголосуем", – воззвал Корбин.

По его мнению, действующее правительство не может сочинить выгодные для Великобритании условия по выходу из ЕС. Поэтому голосование и не имеет никакого смысла "для жизни людей в нашей стране".

Госпожа Мэй тут же обвинила Корбина в желание захватить власть в Королевстве. По ее словам, его совсем не волнует процесс выхода Лондона из Евросоюза. "Самая большая угроза для народа и страны – это не выход из ЕС, а правительство Корбина", – открыла страшные планы главы лейбористов Мэй.

Прямую трансляцию словесных пикировок ведет таблоид The Sun.

16:23. Как сообщают агентства, на выступление Мэй в парламент примчался и ее супруг Филип, чтобы поддержать жену. Уж действительно, сейчас это ей не помешает. Между тем британские СМИ пишут, что шансы Терезы удержаться в своем кресле достаточно высоки. Так считает, например, политический обозреватель BBC Лора Кюнссберг. "Подсчеты BBC показывают, что 158 депутатов-тори теперь говорят, что они поддержат премьера сегодня вечером", – написала журналистка в Сети. Также она добавила, что голосование будет тайным.

Our @BBCNews tally says 158 Tory MPs have now said they will be backing the PM tonight - remember it’s secret ballot but that’s enough for her to win — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 12 декабря 2018 г.

16:16. Сама госпожа Мэй держится молодцом. В своем обращении она заявила, что будет за место в партии и на посту. Более того, выступая в палате общин и отвечая на вопрос парламентария-лейбориста Керри Маккарти, премьер отвергла возможность проведения внеочередных парламентских выборов и повторного референдума по Brexit. "Мы должны уважать результаты референдума 2016 г.", – цитирует РИА "Новости" Мэй.



"I will contest that vote with everything I've got" says Theresa May as she faces a vote of no confidence later today.



Follow the story live here: https://t.co/ihT8cLO9QW pic.twitter.com/GvI3aw8OAF — Sky News (@SkyNews) 12 декабря 2018 г.

16:13. Если большинство соратников по партии выразят недоверие Мэй, то в течение трех ближайших месяцев консерваторам необходимо избрать нового лидера, сообщает Sky News. При этом Мэй рискует лишиться поста премьера.



16:02. Что касается процедуры голосования по вотуму недоверия. Чтобы остаться лидером партии, Мэй должны поддержать не менее 158 парламентариев (пока ее поддерживает 100 депутатов). Тогда противники премьера лишь через год смогут повторить процедуру голосования. Однако сместить ее с поста может простое большинство. Сегодня за нее заступился экс-премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. В своем Twitter он призвал депутатов-консерваторов сохранить за Мэй пост.

"Нам не нужно, чтобы нас что-то отвлекало от поиска с нашими соседями, друзьями и партнерами в ЕС наилучшего решения", – написал Кэмерон.

Бывшему премьеру один из пользователей ответил лаконично цитатой из "Игр престолов":

15:46. Пока тори решают судьбу своего лидера, вспомним, чем премьерство госпожи Мэй обернулось для России. Под ее руководством мир узнал о загадочном отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии весной этого года в милом городке Солсбери. В каждый уголок планеты, кажется, долетела весть о мифическом отравляющем веществе "Новичок". Также писателям и кинодеятелям британские сыщики подбросили сладкую парочку – туристов Руслана Боширова и Александра Петрова, которые в час икс 4 марта пытались осмотреть Солсберийский собор с его теперь уже знаменитым шпилем. В результате раздутой шпионской истерии ряд стран ввели санкции в отношении Москвы и произошла взаимная высылка дипломатов.



15:40. На фоне отмены Мэй голосования по Brexit на бирже кульбиты устраивает британский фунт. С понедельника он сильно просел по отношению к доллару – снижение составило почти 1.5%. Правда во вторник он несколько укрепился – по состоянию на 13:16 мск 11 декабря курс фунта рос до $1,263 за фунт с $1,2563 за фунт днем ранее, пишет "Прайм".



15:25. Спусковым крючком для сегодняшних великих событий в Соединенном Королевстве послужило вчерашнее заявление Мэй о переносе голосования по соглашению с Евросоюзом о Brexit. Как отмечают СМИ, действующий премьер может повторить судьбу "железной леди" – Маргарет Тэтчер, которая фактически была отстранена от должности главы кабмина с помощью вотума недоверия 28 марта 1979 г. Только тогда его вынес не внутрипартийный комитет, а Палата общин.

