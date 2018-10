Не спала всю ночь: Мэй явилась на партийный съезд танцующей походкой

В ритме хита 70-х появилась на сцене Тереза Мэй. Они двигалась в такт популярной песне группы ABBA "Dancing Queen". При этом премьер-министр подпевала шведским исполнителям.

В приподнятом настроении она появилась на съезде Консервативной партии и сразу выразила благодарность всем присутствующим, отметив теплый прием.

"Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены", – с улыбкой заявила Мэй, передает Reuters.

