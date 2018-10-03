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Не спала всю ночь: Мэй явилась на партийный съезд танцующей походкой

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons/
Британский премьер дала волю эмоциям

В ритме хита 70-х появилась на сцене Тереза Мэй. Они двигалась в такт популярной песне группы ABBA "Dancing Queen". При этом премьер-министр подпевала шведским исполнителям.  

В приподнятом настроении она появилась на съезде Консервативной партии и сразу выразила благодарность всем присутствующим, отметив теплый прием.

"Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены", – с улыбкой заявила Мэй, передает Reuters.

К слову, британский премьер время от времени дает волю эмоциям. Прежде взорвали сеть ее дикие танцы в Кении. Тогда на ее неуклюжие движения обрушился шквал критики. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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