Не спала всю ночь: Мэй явилась на партийный съезд танцующей походкой

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
В ритме хита 70-х появилась на сцене Тереза Мэй. Они двигалась в такт популярной песне группы ABBA "Dancing Queen". При этом премьер-министр подпевала шведским исполнителям.
В приподнятом настроении она появилась на съезде Консервативной партии и сразу выразила благодарность всем присутствующим, отметив теплый прием.
"Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены", – с улыбкой заявила Мэй, передает Reuters.
UK Prime Minister Theresa May dances onto the stage at #ConservativeConference2018 to the tune of ABBA's 'Dancing Queen' https://t.co/eRtqUXGBE9 pic.twitter.com/nIU3Q3hvND— Reuters Top News (@Reuters) 3 октября 2018 г.
К слову, британский премьер время от времени дает волю эмоциям. Прежде взорвали сеть ее дикие танцы в Кении. Тогда на ее неуклюжие движения обрушился шквал критики.
Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США
Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ