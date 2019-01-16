Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Предложенные премьером Британии договоренности с треском провалились – на голосовании по Brexit ее освистали. Ситуацию прокомментировал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Начал он с неутешительных выводов, отметив, что Мэй потерпела "большое поражение", а сделка по выходу из ЕС "мертва". Однако Джонсон, которому прочат место нынешнего премьера, поспешил подсластить горькую пилюлю. Он добавил, что Мэй сможет вернуться к обсуждению этого вопроса с Брюсселем в целях заключения более выгодной договоренности. Об этом сообщает BBC.

Пожалуй, экс-глава внешнеполитического ведомства был единственным, кто попытался поддержать Терезу Мэй. Так, юрист Европарламента считает, что британское правительство совершило все возможные ошибки относительно переговоров по Brexit. Провал в парламенте был закономерным.

"Долго затягивали начало, не в силах определиться с собственной позицией, вышло с совершенно невыполнимыми требованиями, не консультировалось в полной мере с парламентом во время переговоров, принесло на ратификацию документ, который не удовлетворил и собственных радикалов, и оппозицию, не определилось с запасным вариантом", – заявил юридический советник фракции "Зеленых" в ЕП Алексей Димитров в беседе с РИА "Новости".

Беда в том, что британцы сами не определились, чего же они все-таки хотят, добавил он.

Ситуация может развиваться по двум возможным сценариям, отмечает сайт телеканала "360". Это выход из ЕС без соглашения и перенесение даты Brexit, который должен состояться через 73 дня.



Между тем Мэй, несмотря на провал, в отставку не собирается. Об этом сообщил ее представитель. Премьер уверена, что нижняя палата парламента все еще поддерживает ее. Она намерена сосредоточиться на реализации выхода Британии из ЕС, передает агентство Reuters. Напомним, сегодня в 19:00 (22:00 мск) состоится голосование о доверии правительству Мэй. В случае поражения у нее будет две недели, чтобы вернуть расположение палаты.

Против плана премьера проголосовали 432 британских парламентария, поддержали документ только 202 депутата, напоминает "Комсомольская правда".

