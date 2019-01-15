В Лондоне решают судьбу Brexit и правительства

Покоя в стране еще долго не будет

В Великобритании наступил день Х. Палата общин во вторник, 15 января, проведет решающее голосование по Brexit. Через несколько часов станет понятно, начнет ли Соединенное Королевство готовиться к выходу из ЕС или окажется на пороге сильнейшего кризиса в современной истории.

Накануне Палата лордов нанесла удар по премьеру Терезе Мэй, оценив отрицательно большинством голосов – 321 голосов против 152 – проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза, сообщается в Twitter законодателей.

Конечно, в данном вопросе последнее слово за Палатой общин. Но и там, по предварительным данным, большинство намерено отклонить предлагаемый договор.

Если соглашение провалят, оппозиция получит возможность отправить правительство в отставку. Это произойдет в том случае, если противников Мэй окажется человек на 200 больше сторонников. Если перевес составит менее 50 голосов в 650-местной палате, то премьер может попытаться "поработать" с несогласными и провести через несколько недель новое голосование.

Впрочем, "развод" может состояться и без ратифицированного соглашения – только в этом случае сотрудничество Великобритании со странами ЕС окажется парализованным до тех пор, пока не будут перезаключены тысячи соглашений с членами ЕС по каждой сфере жизни, бизнеса и т.п. Такой вариант сама Мэй считает "катастрофическим", о чем и сообщила на страницах Sunday Express.

Еще вариант – вообще отменить Brexit. Это устроит примерно половину британцев, ведь на референдуме 2016 г. о выходе из ЕС голоса разделились чуть ли не поровну. Но для Мэй это однозначно будет означать политическую смерть, а для британцев – внутренние политические потрясения.

Напряжение в британском обществе сейчас столь велико, что представитель Лейбористской партии Тулип Сиддик даже не рискнула рожать, сообщает РИА ФАН со ссылкой на британскую прессу. Сиддик предстоит кесарево сечение. Врачи настаивали, что операцию нужно делать 15 января, но парламентарий упросила их перенести роды на 17-е, чтобы успеть проголосовать. Воспользоваться обычной для Палаты общин практикой, когда отсутствующему по уважительной причине депутату находят "пару" – депутата из другой партии, который тоже не сможет голосовать, и таким образом "силы" политических сторон уравновешиваются, она не рискнула. Слишком многое сейчас на кону.