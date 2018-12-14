Брюссель отказался пересматривать соглашение с Лондоном

Британский премьер Тереза Мэй покинула саммит ЕС, не дожидаясь его окончания. Вечером в четверг, 13 декабря, лидеры стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить детали взаимодействия с Великобританией после Brexit. Но вместо этого Мэй начала просить об уступках.

В частности, глава правительства Великобритании захотела от ЕС гарантий, что режим особых таможенных правил (backstop) для границы между входящей в ЕС Республикой Ирландия и являющейся частью Соединенного Королевства Северной Ирландией будет действовать строго ограниченное время.

На самом деле этот вопрос стал главным камнем преткновения для проведения соглашения между Лондоном и Брюсселем в британском парламенте. В Палате представителей справедливо отметили, что предложенный режим, по сути, ограничивает суверенитет Великобритании на части ее территории.

"В моем парламенте есть большинство, которое хочет покинуть ЕС без сделки, но эта сделка может быть принята при наличии правильных гарантий", – заявила Мэй на саммите.

Однако терпение Брюсселя оказалось на исходе.

"Евросоюз поддерживает это соглашение (от 25 ноября 2018 г.) и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры", – отверг предложение Мэй председатель Евросовета Дональд Туск.

Главе британского кабмина такая неуступчивость европейских коллег пришлась не по нраву. Она покинула заседание, отказалась общаться с журналистами и уехала домой, пишет ТАСС.

Остальные 27 руководителей стран ЕС остались, чтобы обсудить положение и вынести вердикт: все переговоры по Brexit с Лондоном будут идти только после того, как парламент Великобритании проголосует по соглашению.

"Британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать нам, что мы должны сделать", – подвел итог глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее Мэй отложила голосование в парламенте, запланированное на 11 декабря, из-за опасений, что документ будет отвергнут законодателями, и в итоге чуть не поплатилась карьерой. Ожидается, что голосование теперь пройдет в конце января 2019 года. Если соглашение с ЕС так и не будет принято парламентом, противники Мэй смогут настоять на повторном референдуме по Brexit, пишет телеканал "360".

Выход Великобритании из ЕС должен произойти 29 марта 2019 года.