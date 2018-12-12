Названы имена предполагаемых сменщиков британского премьера и лидера тори

Экс-министр внешнеполитического ведомства Туманного Альбиона может вернуться в большую политику. Так, во всяком случае, считают обозреватели местных изданий.

Газет The Times и Sky News прочат Борису Джонсону место Терезы Мэй. Также в списке потенциальных преемников числится еще один бывший министр. Это курирующий вопросы Brexit Доминик Рааб.

Оба политика – в прошлом союзники главы британского правительства. Первый – сторонник жесткого выхода из ЕС, он не сошелся с Мэй во взглядах, впрочем, как и второй претендент.

Среди сильных сторон Джонсона The Times выделяет его узнаваемость. Шансы обоих издание оценивает, как 4:1. Sky News пальму первенства отдает экс-главе МИД, ссылаясь на его опыт и вес в политике. Хотя свой собственный вес вот уже несколько недель он теряет, похвастался ранее сам Джонсон.

Среди претендентов на кресло лидера Консервативной партии – действующий глава МВД Саджид Джавид. Он замыкает тройку лидеров. За ним следуют министр иностранных дел Джереми Хант и Майкл Гоув, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Сегодня поздней ночью решится судьба Терезы Мэй. Возмущенные ее дипломатией однопартийцы запустили процедуру вынесения вотума недоверия главе кабмина. Чтобы удержаться на местах, лидеру тори необходимо заручиться поддержкой минимум 158 коллег. В противном случае придется избирать нового руководителя и партии, и правительства.

Между тем о своей поддержке Мэй уже заявили 185 консерваторов, передает Reuters. Двухчасовое голосование намечено на 6 вечера по местному времени. Ближе к 9-ти будут подведены итоги. В Москве будет около часа ночи.