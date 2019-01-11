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Москва ответила на решение Лондона обосноваться в Азии

Фото: pixabay.com
Агрессивные заявления британского правительства не остались незамеченными в РФ

Милитаристские стремления Великобритании способствуют дестабилизации ситуации в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 11 января, в ходе планового брифинга.

По словам дипломата, каждая страна самостоятельно выбирает курс военного строительства, но намерения Лондона чреваты глобальными неприятностями.

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"Высказывания министра обороны Великобритании в пользу дальнейшей милитаризации британской политики вызывают, по меньшей мере, недоумение, – отметила Захарова. – На фоне роста общей военно-политической напряженности в мире и предпринимаемых ответственными членами международного сообщества усилий по мирному урегулированию кризисных ситуаций заявления о стремлении наращивать военное присутствие в третьих странах носят контрпродуктивный, дестабилизирующий и зачастую провокационный характер", – подчеркнула дипломат.

В связи с этим Москва предупреждает всех, имеющих уши: она будет тщательно отслеживать ситуацию и при необходимости сможет защитить себя и партнеров.

"В случае реализации каких-либо мер, создающих угрозу безопасности России или ее союзникам, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия", – указала Захарова.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что Соединенное Королевство сворачивает с начатого в 1968 г. курса отказа от военных баз, расположенных "к востоку от Суэца", и готовится разместить своих военных в Азиатском и Карибском регионах. Это, по его словам, вернет стране статус "глобальной державы".

Николай ВИКТОРОВ
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