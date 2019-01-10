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F-35 приструнит "возрождающуюся Россию"

Фото: flickr.com/COMSEVENTHFLT
Британский министр обороны пригрозил Москве истребителями

Американский иcтребитель F-35, ставший одним из самых обсуждаемых самолетов за последние годы, по-прежнему с удовольствием используется политиками как политический инструмент.

Вот и британский министр обороны Гэвин Уильямсон, недавно побывавший в Донбассе, вдруг заявил, что F-35B Королевских ВВС готов для противостояния "возрождающейся российской угрозе". Об этом глава ведомства сказал на базе "Мархам" в графстве Норфолк, авансом "провожая на пенсию" истребители "Торнадо", находящиеся в составе британских ВВС уже 40 лет.

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Как пишет Daily Telegraph, после "разоблачения" в Солсбери российская разведка вновь пытается окутать Великобританию сетью агентов. Кроме того, официальные лица Королевства давно утверждают, что Россия ведет войну против Украины, и открыто поддерживают киевские власти, осуществляя военную поддержку.

Первые F-35B уже испытывают на авианосце "Королева Елизавета". А всего с 2020 по 2022 г. Великобритания планирует закупить у США 17 палубных "тридцать пятых". Также британцы хотят приобрести около 50 F-35A, которые и должны впоследствии заменить "Торнадо".

Александр ИЛЬИН
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