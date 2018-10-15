Истребитель F-35B совершил революционную посадку

Мастерство демонстрируют пока только британские асы

Истребитель пятого поколения F-35B Lightning II впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом. Летчику удалось это сделать на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth.

Соответствующий видеоролик представлен в Twitter. В сообщении говорится, что "был осуществлен революционный метод посадки самолета F-35B".

"Британский летчик-испытатель Питер Уилсон вошел в историю, когда он провел первую в истории вертикальную посадку на кораблях в эти выходные", – гордо вещает пост.

Новый метод, который предполагает традиционную посадку самолета с пробегом по палубе, для остановки задействует тормозные диски шасси истребителя, а не аэрофинишер авианосца.

A revolutionary method of landing an #F35 on a ship has been carried out for the first time on board @HMSQnlz.



British test pilot Peter Wilson made history when he conducted the first ever shipborne rolling vertical landing (#SRVL) this weekend. pic.twitter.com/VVjKNhRqGL — Royal Navy (@RoyalNavy) 14 октября 2018 г.

Отмечается, что данный способ требует высокого мастерства пилота. Летчику-испытателю Уилсону потребовалось более 2 тыс часов занятий на симуляторе, чтобы совершить "революционную" посадку F-35B Lightning II. В ВМФ подчеркнули, что британские истребители этой модификации являются единственными в мире действующими боевыми самолетами, способными выполнять такие задачи.

Ранее в сентябре The National Interest признал, что максимальная вооруженность F-35B Lightning II невозможна, потому что делает истребитель слишком тяжелым, лишая возможности совершать вертикальную посадку на авианосец. Кроме того, он "не может переносить массивные бомбы незаметно, поскольку их нужно подвешивать на внешних пилонах".

