Истребитель F-35B совершил революционную посадку

Истребитель пятого поколения F-35B Lightning II впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом. Летчику удалось это сделать на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth.

Соответствующий видеоролик представлен в Twitter. В сообщении говорится, что "был осуществлен революционный метод посадки самолета F-35B".

"Британский летчик-испытатель Питер Уилсон вошел в историю, когда он провел первую в истории вертикальную посадку на кораблях в эти выходные", – гордо вещает пост.

Новый метод, который предполагает традиционную посадку самолета с пробегом по палубе, для остановки задействует тормозные диски шасси истребителя, а не аэрофинишер авианосца.

A revolutionary method of landing an #F35 on a ship has been carried out for the first time on board @HMSQnlz.



British test pilot Peter Wilson made history when he conducted the first ever shipborne rolling vertical landing (#SRVL) this weekend. pic.twitter.com/VVjKNhRqGL