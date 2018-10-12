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​​Японские F-35 превзошли американские

Фото: flickr.com
Токио не прекратил полеты истребителя

После того как США и Израиль приостановили полеты своих F-35 после аварии в Южной Каролине, японцы и не подумали запирать в ангары свои "тридцать пятые".

Как заявил министр обороны Страны восходящего солнца Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио в пятницу, ВВС Японии тщательно проверили все находящиеся на вооружении F-35 и убедились в их исправности и безопасности.

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По его словам, японские F-35A отличаются от разбившегося в Штатах F-35B по конструкции. Стоит отметить, что американцы прекратили полеты как F-35A, так и F-35B, которые отличаются возможностью укороченной посадки и вертикального взлета, а также немного уступают в мощности.

На данный момент у Японии девять F-35, которые размещены на авиабазе "Мисава". И еще 33 самолета заказаны. Но самое интересное, что Токио планирует собирать "тридцать пятый" на своем заводе "Мицубиси". Началась ли японская сборка F-35, пока не сообщается. Скорее всего, первые машины были доставлены из Америки. Однако следующую партию Япония намерена произвести сама. Возможно, благодаря известному на весь мир качеству японской сборки этот F-35 станет наиболее надежным.

Полеты на F-35 американцы, англичане и израильтяне прекратили минимум на двое суток. Предварительная причина аварии – проблемы в топливопроводе.

Александр ИЛЬИН
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