Все полеты самолетов прекращены

Американское Министерство обороны распорядилось приостановить все полеты новейших истребителей F-35.

Военные эксперты считают, что топливная система самолетов может быть уязвимой, поэтому необходимо найти и устранить неисправности в конструкции, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что проверка коснется всех истребителей, как в Соединенных Штатах, так и в других странах.

В Пентагоне рассчитывают, что проверка продлится сутки-двое. Масштабную экспертизу F-35 решено было провести после того, как 28 сентября в штате Южная Каролина разбился истребитель пятого поколения Корпуса морской пехоты США. Находившийся в боевой машине пилот благополучно катапультировался.

Отмечается, что на программу разработки и производства истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II было потрачено примерно 1,5 триллиона долларов – значительно больше, чем было запланировано изначально. При этом самолет вышел в серийное производство на 7 лет позже, чем предполагалось. Кроме того, эксперты неоднократно заявляли о многочисленных технологических недостатках F-35.



