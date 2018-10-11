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В F-35 нашли уязвимое место

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Все полеты самолетов прекращены

Американское Министерство обороны распорядилось приостановить все полеты новейших истребителей F-35.

Военные эксперты считают, что топливная система самолетов может быть уязвимой, поэтому необходимо найти и устранить неисправности в конструкции, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что проверка коснется всех истребителей, как в Соединенных Штатах, так и в других странах.

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В Пентагоне рассчитывают, что проверка продлится сутки-двое. Масштабную экспертизу F-35 решено было провести после того, как 28 сентября в штате Южная Каролина разбился истребитель пятого поколения Корпуса морской пехоты США. Находившийся в боевой машине пилот благополучно катапультировался.

Отмечается, что на программу разработки и производства истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II было потрачено примерно 1,5 триллиона долларов – значительно больше, чем было запланировано изначально. При этом самолет вышел в серийное производство на 7 лет позже, чем предполагалось. Кроме того, эксперты неоднократно заявляли о многочисленных технологических недостатках F-35.


Валентина МАЙОРОВА
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