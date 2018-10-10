США срочно дорабатывают F-35 из-за С-300

В Пентагоне засомневались в своих истребителях

Мировые СМИ продолжают спекулировать на тему эффективности российских С-300 против истребителей пятого поколения F-35. Недавнее анонсирование испытания американских "тридцать пятых", на которых будут оцениваться их возможности против российских, китайских и сирийских систем ПВО, натолкнули ряд изданий на мысль, что пока США не очень-то доверяют этим самолетам.

По версии индийского портала EurAsian Times, США сомневаются в малозаметности F-35 и, возможно, даже решили доработать самолеты из-за поставленных Сирии С-300.

Израиль и США действительно испытывали свои истребители против С-300. Первый получил доступ "за большие деньги" к греческим системам, а Пентагон якобы покупал отдельные элементы С-300 через Беларусь.

Но речь идет о ранних версиях зенитно-ракетного комплекса, в то время как Россия привезла в Сирию усовершенствованные ЗРК и плюс еще современные средства радиоэлектронной борьбы.

Как утверждает EurAsian Times, разницы между этими двумя комплексами огромна. ВВС Израиля хорошо вооружены, а летчики настолько опытны, что могут противостоять любым средствам ПВО, однако российские С-300 существенно увеличат риск боевых операций в Сирии.

Так, бывший гендиректор головного системного конструкторского бюро концерна "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли в эфире телеканала "Звезда" заявил, что сброс израильских управляемых бомб с F-16 в тот злосчастный день, когда погиб экипаж Ил-20, производился с 100 километров. И если бы в тот момент работал ЗРК С-300, то он бы эти истребители достал.



Уже другой вопрос, засек бы радар малозаметные F-35, но F-16, скорее всего, да. Полномасштабные испытания F-35 стартуют в ноябре. Ранее США в качестве пиара даже задействовали истребители в небольшой боевой операции в Афганистане, а накануне в Корпусе Морской пехоты использовали самолет для наведения ракет РСЗО HIMARS.