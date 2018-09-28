Новейший истребитель F-35B рухнул в США

Авиакатастрофа случилась в Южной Каролине

Самолет разбился, однако пилот, по предварительным данным, успел катапультироваться.

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1 — 𝑺𝒂𝒎 𝑹𝒊𝒄𝒉𝒂𝒓𝒅𝒔𝒐𝒏 (@SamRichardsonAM) 28 сентября 2018 г.

О крушении сообщили в пресс-службе полиции штата.

Летчика осматривают медики.

BCSO: Military plane crash near Clarendon Road/Joe Allen Drive in Grays Hill. Unknown if any injuries. Please avoid area. https://t.co/FvbuK9oCIK — Beaufort County Sheriff's Office,SC (@bcsopio) 28 сентября 2018 г.

Напомним, накануне американцы похвалились успешным ударом по противнику с помощью этого самолета. Об этом говорилось в репортаже CNN. Новейший многоцелевой истребитель F-35B атаковал позиции "Талибана" (запрещена в РФ) в Афганистане.