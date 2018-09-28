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Новейший истребитель F-35B рухнул в США

Фото: flickr.com/boropjs
Авиакатастрофа случилась в Южной Каролине

Самолет разбился, однако пилот, по предварительным данным, успел катапультироваться.

О крушении сообщили в пресс-службе полиции штата.

Летчика осматривают медики.

Напомним, накануне американцы похвалились успешным ударом по противнику с помощью этого самолета. Об этом говорилось в репортаже CNN. Новейший многоцелевой истребитель F-35B атаковал позиции "Талибана" (запрещена в РФ) в Афганистане.

Виктория БАЛАЯН
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