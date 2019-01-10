Неспособность США произвести нормальный истребитель взбесила министра обороны страны

Военный самолет F-35 США настолько не оправдал возложенные на него надежды, что политики не могут себя сдерживать, говоря о нем.

Так, временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан нецензурно раскритиковал бомбардировщик во время совещания ведомства. Он недоволен программой корпорации Lockheed Martin, которая, по его мнению, не в состоянии создать хороший истребитель пятого поколения. О том, что Шанахан обматерил F-35, рассказали бывшие высокопоставленные чиновники США.

Как сообщает издание Politico, временный руководитель Пентагона давно "смешивал с грязью" программу F-35, которую считает несостоятельной. Он, по словам собеседника журнала, также считает, что США не могут себе финансово позволить производить эти самолеты.

Шанахан, который ранее работал в компании Boeing, полагал, что эта корпорация могла бы справиться с подобной задачей лучше, чем Lockheed Martin, и сконструировала бы надежный истребитель.

США потратили на программу Lockheed Martin F-35 Lightning II около $1,5 триллионов. Это самая большая сумма в истории, которая потребовалась на создание оружия. Тем не менее у истребителя, который представлен в трех вариантах, есть определенные проблемы. В октябре 2018-го Пентагон отозвал около 20 самолетов из-за неполадок в топливной системе.

Ранее издание The National Interest включило F-35 в список худших истребителей США.