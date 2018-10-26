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Из новейших истребителей США вытекает горючее

Фото: pixabay.com
F-35 отстранили от полетов из-за проблем в топливной системе

Боевые самолеты пятого поколения, которые должны стать основной ударной силой американских ВВС, оказались не такими уж надежными. При их изготовлении были допущены серьезные ошибки в системе подачи топлива, исправление которых может обойтись в миллионы долларов.

Из-за обнаруженных недочетов как минимум 24 многофункциональных истребителя-бомбардировщика были временно отстранены от полетов, сообщает Marine Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Все они предназначены для Корпуса морской пехоты США.

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Такое решение было принято 11 октября. Специалисты приступили поискам проблемы. В результате инспекция выявила сразу две детали, работоспособность которых необходимо проверить, чтобы избежать аварий. Речь идет о трубках подачи горючего.

В издании отмечают, что данная проблема выявлена у самолетов с большим количеством летных часов. Ее можно будет устранить без демонтажа двигателя. Но в случае невозможности починить трубу ее придется заменить, что потребует дополнительных расходов времени и денег.

Ранее Пентагон уже приостанавливал полеты всех самолетов этого типа, чтобы провести исследование возможных неполадок в их двигателях после крушения в конце сентября F-35B в Южной Каролине. Крушение произошло неподалеку от базы Корпуса морской пехоты Вооруженных сил США "Бьюфорт". Летчику удалось благополучно катапультироваться.

Новость о выявленных неполадках в топливной системе F-35 совпала по времени с известием о том, что Вашингтон передаст Анкаре два самолета этого типа в марте будущего года. Итого в распоряжении Турции будет уже четыре подобных истребителя.

"Из-за (покупки у России) ЗРК С-400 у нас были некоторые сложности с Америкой, однако сейчас политические и военные условия таковы, что ни о какой негативной ситуации речи нет. Когда самолеты будут доставлены в Турцию, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры. Все идет по плану", – заявил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар (его слова приводит РИА "Новости").

Однако теперь турецким специалистам следует лишний раз подумать над тем, нужны ли им самолеты с дефектом. За них придется выложить крупную сумму, к тому же покупка техники у США делает Турцию зависимой от воли Вашингтона, который в случае возникновения разногласий может отказаться от сервисного обслуживания истребителей.

Андрей ФИЛАТОВ
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