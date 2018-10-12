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​​Израиль прекратил полеты F-35

Фото: wikipedia.org/Major Ofer
Теперь ВВС страны нечего противопоставить C-300

Вслед за США Израиль прекратил полеты F-35 из-за крушения одного из самолетов в Южной Каролине в конце сентября.

Как заявил командующий израильскими ВВС генерал Амирам Норкин, необходимо провести инспекции, чтобы подготовить F-35 к выполнению срочных оперативных задач.

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На деле же получилось, что пока Израилю нечего противопоставить сирийским С-300 и в ближайшее время боевые операции ВВС с заходом на территорию Сирии вряд ли возможны.

Американский F-35 упал из-за дефекта топливной трубы в двигателе, пилот успел катапультироваться. Это не единственная проблема самолета: до сих пор есть нарекания к системе подачи кислорода летчику. Жаловались пилоты и на неудобное выставление координат для сброса авиабомб, и на многое другое. Однако крушение самолета было признано инцидентом категории А, из-за чего и были прекращены полеты всех модификаций F-35. Затем автоматически их приостановил Израиль.

Для F-35 это неприятный инцидент, так как впереди этап испытаний самолета, после которого Пентагон окончательно решит, сколько истребителей будет закуплено для ВВС и Корпуса морской пехоты.

Александр ИЛЬИН
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