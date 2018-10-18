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Американцы получат морской "Искандер"

Фото: flickr.com/DVIDSHUB
Пентагон угрожает российским кораблям аналогом российской системы

После того как Корпус морской пехоты США отчитался об использовании истребителя F-35 в качестве наводчика для ракетно-артиллерийской системы HIMARS, на Пентагон обрушился шквал критики. Якобы зачем для этого нужен истребитель пятого поколения, когда подойдет обыкновенный беспилотник и данное применение самолета чуть ли не "забивание гвоздя микроскопом".

Однако западные эксперты так не считают. По мнению авторов WarIsBoring, ракетные подразделения морпехов могут сыграть огромную роль в будущем конфликте "высокой интенсивности".

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Данные системы американцы собираются применять против кораблей противника, то есть использовать как ракетное оружие, которое можно быстро загрузить в самолет и перебросить в другой квадрат.

Морские пехотинцы уже стреляли из HIMARS с палубы USS Anchorage в октябре 2017 года. А в марте этого года комплексы доставили на полигон на транспортных самолетах С-130. Затем выкатили их наружу, выпустили четыре ракеты и улетели восвояси.

Что касается F-35, то это идеальный наводчик для HIMARS. В ходе испытаний истребитель быстро засек металлический контейнер на полигоне и тут же передал GPS-координаты цели через радиосигнал. Аналогично самолет будет наводить HIMARS на боевые корабли, а благодаря стелс-технологиям и радару с активной фазированной решеткой засечь и опередить такого разведчика будет крайне сложно, хотя риск, конечно, остается.

Фото: GLOBAL LOOK press/Qian BaihuaВ Корпусе морской пехоты очень рассчитывают на эту связку. Неслучайно в этом году по сравнению с прошлым морпехи удвоили свои расходы на HIMARS до $134 миллионов. А в перспективе рассчитывают на специальные противокорабельные ракеты для HIMARS.

Вместе с тем, по данным WarisBoring, против кораблей эффективны и обычные боеприпасы этой системы. Так, в в ходе учений в районе Гавайев июле этого года HIMARS ударила по списанному кораблю-амфибии Racine пятью ракетами. Наводка осуществлялась с беспилотника за 80 километров. Корабль был потоплен. Очевидно, что F-35 может навести ракету с еще большего расстояния.

Кроме того, США разрабатывают для HIMARS новую ракету Deep Strike, которая должна стать аналогом российского "Искандера" с дальностью до 500 километров.

Александр ИЛЬИН
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