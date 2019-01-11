Су-57 и Ту-160 оборудуют стелс-фонарями

Россия постепенно модернизирует боевые самолеты

Кабины истребителей Су-57 и бомбардировщиков Ту-160 покрыли уникальным стеклом, которое не только защитит фонарь от механических поврждений, но и снизит заметность самолетов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "Ростехе", покрытие разработали в обнинском НПП "Технология". Оно представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нанометров и увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза по сравнению с обычными покрытиями, которые применяются на самолетах.

Согласно заявленным характеристикам, радиолокационная заметность кабины снижается на 30%. Воздействие солнечной радиации уменьшается более, чем в три раза. Кроме того, летчик надежно защищен от ультрафиолетового излучения. Кроме Су-57 и Ту-160 новое покрытие наносят на фонари Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-29К.

Впрочем, по мнению экспертов, снижение заметности новое покрытие даст незначительное, так как Су-57 в стелс-технологиях проигрывает американским и даже китайским истребителям из-за конструкционных особенностей. Но для летчиков это, безусловно, хорошее решение, так как в по части остекления фонарей американцы ушли вперед на своих F-22 и F-35.



На современные самолеты ставят беспереплетные фонари из полиметилметакрилата методом вакуумного формования. Они выдерживают высокую температуру – кабина летчика сильно нагревается при сверхзвуковых скоростях.



