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В Норвегии пройдут крупнейшие за последние 20 лет британские военные учения, в которых примет участие даже принц Гарри.
Отмечается, что его посвятят в секретные планы сражения и полностью обучат военному делу.
"Его участие – хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса", – цитирует источника среди военных Daily Mirror.
Учения продлятся в течение 12 недель. В них примут участие солдаты из США и Европы. Всего задействуют 8 тысяч человек. При этом будут отрабатываться прыжки с парашютом, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы.
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