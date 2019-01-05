Лондон не скрывает, что операция направлена против России

В Норвегии пройдут крупнейшие за последние 20 лет британские военные учения, в которых примет участие даже принц Гарри.

Отмечается, что его посвятят в секретные планы сражения и полностью обучат военному делу.

"Его участие – хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса", – цитирует источника среди военных Daily Mirror.

Учения продлятся в течение 12 недель. В них примут участие солдаты из США и Европы. Всего задействуют 8 тысяч человек. При этом будут отрабатываться прыжки с парашютом, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы.