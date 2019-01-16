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Евросоюз готов отложить Brexit

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПережила: защитница Скрипалей Мэй осталась у власти
Процедуру могут перенести на 2020 год

Британские журналисты выяснили, что ЕС не исключает того, что Великобритания не выйдет из сообщества в 2019-м, как планировалось. Такую возможность стали рассматривать после того, как Франция и Германия заявили о том, что не против перенести срок переговоров в связи с политическим кризисом в Лондоне.

О том, что эти страны обеспокоены поражением Терезы Мэй, сообщило издание The Times.

Ранее британский парламент заблокировал сделку по Brexit, которую Лондон согласовал с Брюсселем. Документ не поддержали 432 депутата, 202 же выступили за него.

Из-за провала главы правительства Королевства 16 января пройдет голосование о доверии кабинету министров Мэй, которая уверяет, что Brexit состоится при любых обстоятельствах 29 марта 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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