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Известная своим предвзятым отношением к России Тереза Мэй осталась у власти. В среду, 16 января, в Соединенном Королевстве прошло голосование о доверии кабмину, который возглавляет премьер-русофоб.
Прогнозы политологов сбылись – глава британского правительства сохранила свой пост благодаря 325 голосам против 306, сообщил Reuter. Как и ожидалось, правительству подыграла Демократическая юнионистская партия.
Кстати, очередное испытание для нее приготовил лидер крупнейшей оппозиционной партии, лейборист Джереми Корбин. Именно он внес предложение о вотуме недоверия после сокрушительного поражения премьера, когда британский парламент забраковал соглашение по Brexit.
Впрочем, обескураживающий провал и "предательство" более ста однопартийцев не сломили волю преемницы железной леди. Она заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в условленный срок – 29 марта.
Тереза Мэй – вторая после Маргарет Тэтчер женщина, возглавляющая правительство Королевства. Кресло премьера она занимает с июля 2016 года, как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и добровольно в отставку не собирается.
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