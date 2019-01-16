Мечты оппозиции свергнуть с поста премьера Англии Терезу Мэй провалились

Известная своим предвзятым отношением к России Тереза Мэй осталась у власти. В среду, 16 января, в Соединенном Королевстве прошло голосование о доверии кабмину, который возглавляет премьер-русофоб.

Прогнозы политологов сбылись – глава британского правительства сохранила свой пост благодаря 325 голосам против 306, сообщил Reuter. Как и ожидалось, правительству подыграла Демократическая юнионистская партия.

А вот если бы удача отвернулась от Мэй, на берегах Туманного Альбиона намечались бы всеобщие выборы.

Кстати, очередное испытание для нее приготовил лидер крупнейшей оппозиционной партии, лейборист Джереми Корбин. Именно он внес предложение о вотуме недоверия после сокрушительного поражения премьера, когда британский парламент забраковал соглашение по Brexit.

Впрочем, обескураживающий провал и "предательство" более ста однопартийцев не сломили волю преемницы железной леди. Она заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в условленный срок – 29 марта.

Тереза Мэй – вторая после Маргарет Тэтчер женщина, возглавляющая правительство Королевства. Кресло премьера она занимает с июля 2016 года, как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и добровольно в отставку не собирается.