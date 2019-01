Терезу Мэй, несмотря на недавний провал в парламенте, так просто не отпустят.

Доверие британскому премьеру парламентарии выразили не просто так. Политики прекрасно понимают, что в Соединенном Королевстве явная нехватка популярных лидеров. Кроме того, нужно довести до конца работу по выходу из Евросоюза. Такого мнения придерживается депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

"Британские политики решили заставить Терезу Мэй до конца проделать грязную работу по разрыву с континентальной Европой. Поэтому ее не отпустили", – отметил он в беседе с РИА Новости.

Мэй пока остается у власти, но разгребать эти завалы по Brexit она будет под шквалом критики депутатов, которые "предпочли спрятаться за спину хрупкой женщины", сказал Митрофанов.

Отметим, что британский премьер после провала вотума недоверия выступила с кратким обращением к нации. Чудом удержавшаяся в своем кресле Мэй призвала депутатов от всех партий сплотиться и приступить к обсуждению дальнейших сценариев по Brexit. Необходимо "поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума", заявила она. Выступление транслировали британские телеканалы.

Премьер отметила, что непримиримость лидера Лейбористской партии Джереми Корбина вызывает сожаления, передает Sky news. Ранее он поставил ультиматум: переговоры состоятся только в том случае, если Мэй откажется от выхода Британии из состава ЕС без соглашения.

"I am inviting MPs from all parties to come together" - @theresa_may says she will hold talks with MPs across Parliament to find a consensus on #Brexit.



