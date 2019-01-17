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Мэй вынуждают доделывать "грязную работу" по Brexit

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Премьера поддержали с дальним прицелом

Терезу Мэй, несмотря на недавний провал в парламенте, так просто не отпустят.

Доверие британскому премьеру парламентарии выразили не просто так. Политики прекрасно понимают, что в Соединенном Королевстве явная нехватка популярных лидеров. Кроме того, нужно довести до конца работу по выходу из Евросоюза. Такого мнения придерживается депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

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"Британские политики решили заставить Терезу Мэй до конца проделать грязную работу по разрыву с континентальной Европой. Поэтому ее не отпустили", – отметил он в беседе с РИА Новости.

Мэй пока остается у власти, но разгребать эти завалы по Brexit она будет под шквалом критики депутатов, которые "предпочли спрятаться за спину хрупкой женщины", сказал Митрофанов.

Отметим, что британский премьер после провала вотума недоверия выступила с кратким обращением к нации. Чудом удержавшаяся в своем кресле Мэй призвала депутатов от всех партий сплотиться и приступить к обсуждению дальнейших сценариев по Brexit. Необходимо "поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума", заявила она. Выступление транслировали британские телеканалы.

Премьер отметила, что непримиримость лидера Лейбористской партии Джереми Корбина вызывает сожаления, передает Sky news. Ранее он поставил ультиматум: переговоры состоятся только в том случае, если Мэй откажется от выхода Британии из состава ЕС без соглашения.

Новый вариант сделки она должна предложить до 21 января, напоминает "Свободная пресса". Подготовленное Лондоном и Евросоюзом соглашение палата общин отвергла 15 января, отмечает сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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