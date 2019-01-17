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Британцы отказываются от Brexit

Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на жажду Мэй освободиться от оков евроблока, население против выхода из ЕС

Жители Соединенного Королевства отличились своим непостоянством. Теперь они передумали покидать Европейский Союз.

Больше половины британцев хотят остаться в ЕС. Brexit поддержали лишь 44% избирателей. Об этом говорят данные соцопроса компании YouGov. "56% – рекордная цифра", – пишет издание Evening Standard. Ничего подобного не наблюдалось с 2016 г., когда по результатам референдума было принято судьбоносное решение. Это максимальный разрыв между противниками и сторонниками Brexit.

Участниками опроса, который проводился в паре с защитником нового референдума – движением People's Vote, стали более тысячи совершеннолетних британцев.

Накануне известная своим предвзятым отношением к России Тереза Мэй осталась у власти. Парламент выразил доверие кабмину, который возглавляет премьер-русофоб. Голосование предложил лейборист Джереми Корбин после обескураживающего поражение премьера, когда британский парламент отверг соглашение по Brexit. Впрочем, у Мэй нет и тени сомнения, что Великобритания покинет Евросоюз в условленный срок – 29 марта.

События последних дней дали почву для размышления. Эксперты прогнозируют вариативность выхода Туманного Альбиона из ЕС, в том числе и "жесткий" Brexit, который может обнулить отношения Москвы и Лондона.

Оксана ПОДТУРКИНА
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