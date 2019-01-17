Несмотря на жажду Мэй освободиться от оков евроблока, население против выхода из ЕС

Жители Соединенного Королевства отличились своим непостоянством. Теперь они передумали покидать Европейский Союз.

Больше половины британцев хотят остаться в ЕС. Brexit поддержали лишь 44% избирателей. Об этом говорят данные соцопроса компании YouGov. "56% – рекордная цифра", – пишет издание Evening Standard. Ничего подобного не наблюдалось с 2016 г., когда по результатам референдума было принято судьбоносное решение. Это максимальный разрыв между противниками и сторонниками Brexit.

Участниками опроса, который проводился в паре с защитником нового референдума – движением People's Vote, стали более тысячи совершеннолетних британцев.

Накануне известная своим предвзятым отношением к России Тереза Мэй осталась у власти. Парламент выразил доверие кабмину, который возглавляет премьер-русофоб. Голосование предложил лейборист Джереми Корбин после обескураживающего поражение премьера, когда британский парламент отверг соглашение по Brexit. Впрочем, у Мэй нет и тени сомнения, что Великобритания покинет Евросоюз в условленный срок – 29 марта.

События последних дней дали почву для размышления. Эксперты прогнозируют вариативность выхода Туманного Альбиона из ЕС, в том числе и "жесткий" Brexit, который может обнулить отношения Москвы и Лондона.