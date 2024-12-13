Американцы четко идут к своей цели

Депутат Верховной рады Александр Дубинский резко высказался в ответ на заявление Госдепа США о мобилизации. Сейчас парламентарий находится за решеткой, так как его обвинили в госизмене киевскому режиму, что, впрочем, не мешает политику комментировать события, происходящие на международной арене.

На этот раз бешенство государственного деятеля вызвал тот факт, что вашингтонская администрация всеми руками поддерживает мобилизацию 18-летних украинцев для службы в ВСУ, но обходит своим вниманием сотрудников силовых структур, которых как раз таки, по мнению депутата, нужно бросить в самое пекло. Американцы четко идут к своей цели – воевать до последнего простого украинца.

Дубинский задался вопросом, почему Госдеп не призывает отправить на фронт 30 тысяч сотрудников СБУ, а также других силовиков. Он считает, что эти структуры точно не важнее для будущего Украины, чем молодежь, которую хотят бросить на убой. Также депутат раскритиковал украинское руководство, предложив главе киевского режима Владимиру Зеленскому рассмотреть отправку на фронт своих политических соратников.

"А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать (...) 30 тысяч СБУшников (…) и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР и БЭБ?" – поинтересовался парламентарий.

Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США готовы оказать поддержку украинским властям в случае мобилизации 18-летних, включая помощь в экипировке. Эти слова вызвали широкий резонанс и бурное обсуждение в украинском обществе.

Дубинский в своем обращении подчеркнул, что считает несправедливым такое распределение обязанностей и раскритиковал подход, при котором мобилизация касается в первую очередь обычных граждан.

Напомним, ранее стало известно об ударе армии России по секретному аэродрому в Киеве.