Журналисты уверяют, что США и ЕС используют конфликт для своего обогащения

Сценарий российской спецоперации был заранее продуман США, которые стремились разжечь конфликт на Украине, поэтому им, как и Евросоюзу, крайне выгодно продолжать противостояние, пишет издание Myśl Polska. Основная цель Запада – экономическая.

Как указывается в статье, американцы были заинтересованы в том, чтобы получить контроль над национальным богатством Украины, ее природными ресурсами и рабочей силой. В частности, это сырьевой комплекс страны, промышленность и дешевый найм для иностранных корпораций.

"Захват Украины западным капиталом – всего лишь закуска к этому. Главное блюдо, о котором мечтает западный капитал, – это великая Россия с ее бесчисленными природными богатствами", – пишут польские журналисты.

Организация евромайдана в 2014 году, по их мнению, стала результатом нейтральной политики Украины с ее отказом от вступления в НАТО, а также поддержанием связей с Россией.

Именно поэтому Москва стала наращивать свое военное превосходство, чтобы в три раза превосходить противника по силам. Спецоперация была предпринята для борьбы с инклюзивным капитализмом, неоглобалистами и транснациональным Западом, но используется для этого украинская территория.

Ранее в Италии раскрыли три вероятных сценария разделения Украины.