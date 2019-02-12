Провал по всем фронтам вынуждает политика уйти из власти

Тереза Мэй уйдет в отставку летом этого года. На такой шаг она решилась, чтобы получить возможность повлиять на процесс выбора своего преемника и предотвратить приход на пост премьер-министра своего заклятого врага, бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Слухи об этом циркулируют в британском кабинете министров – Мэй якобы намекнула о своем решении министру международной торговли Лиаму Фоксу и министру по делам бизнеса Греггу Кларку, сообщает таблоид Тhe Sun. Отмечается, что госпожа премьер покинет свой пост вскоре после того, как произойдет выход Великобритании из Европейского союза.

Следует отметить, что Джонсон предлагает собственный проект соглашения по Brexit, серьезно отличающийся от того, что предлагает Мэй.

Впрочем, возможно, что информация о предстоящей отставке главы британского правительства – не более чем слухи. Как отмечает источник, близкий к Даунинг-стрит, единственный, кто может знать о намерениях Мэй, – ее муж Филип, ни с кем из министров премьер не будет делиться своими планами.

Соединенное Королевство должно покинуть ЕС уже к концу марта, напоминает телеканал "360". При этом предложенный проект соглашения об уходе пока не ратифицирован и не получил поддержки у британских парламентариев.

