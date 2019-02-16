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Секс-протест: сестра Бориса Джонсона устроила стриптиз в прямом эфире

Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Родственница бывшего главы британского МИД шокировала окружающих

Рэйчел решила привлечь внимание к ситуации вокруг Brexit неожиданным способом.

Прямо на съемках одного из шоу на телеканале Sky News сестра экс-министра иностранных дел Британии сбросила с себя одежду. Участники дебатов пытались скрыть смущение смехом. Сама же Рэйчел Джонсон объяснила свой выпад тем, что иначе ее мнение проигнорировали бы.

"Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit",

– отметила оголившая грудь женщина.

Кто-то из собеседников бросил ей рубашку, чтобы та прикрылась. Однако Джонсон это не смутило, и она продолжила свой монолог.

На стриптиз в прямом эфире ее вдохновила Виктория Бейтман, профессор Кембриджского университета. Та тоже протестовала против выхода Британии из Евросоюза в обнаженном виде.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй потерпела очередное поражение. В парламенте не приняли новый документ по Brexit. Однако политик не отчаивается и намерена продолжать обсуждение с ЕС, чтобы уложиться в сроки. Между тем в британском кабмине муссируются слухи о грядущей отставке Мэй. По словам некоторых министров, премьер может уйти в отставку летом.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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