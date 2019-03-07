Российских бизнесменов приютит Люксембург

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После выхода Великобритании из состава Евросоюза многие российские
финансовые компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, столкнутся с
необходимостью сменить юрисдикцию. Их с распростертыми объятиями примут у себя
власти Люксембурга. Об этом заявил вице-премьер страны Этьенн Шнайдер.
"Все российские компании, которые даже и без Brexit уже выбрали Люксембург для своей работы на европейском рынке, очень довольны ситуацией в нашей стране. Они знают, что здесь правительство очень поддерживает их работу и делает все, чтобы им помогать. Мы стремимся упростить их деятельность в Люксембурге, чтобы они могли использовать Великое герцогство, как европейский финансовый центр",
– заявил замглавы правительства в интервью ТАСС.
По его словам, в герцогстве будут очень рады, если российские компании, нынче размещенные в Великобритании, перевезут свои штаб-квартиры к ним в страну. "Мы сделаем все, чтобы им помочь", – подчеркнул Шнайдер.
Накануне в Люксембурге состоялась встреча премьер-министра герцогства Ксавье Беттеля и его российского коллеги Дмитрия Медведева. Глава правительства РФ высоко оценил предложения люксембургских властей стать посредником в отношениях между Россией и Евросоюзом.
"В этом мире все зависит от конкретных людей. Господин Беттель действительно посредническую миссию, как мне представляется, взять на себя готов. Я, говорит, понимаю роль, место Люксембурга, я понимаю некоторые другие ограничители, я все понимаю, отдаю себе отчет в том, что мы являемся участниками Североатлантического альянса, естественно, исполняем обязательства в рамках Европейского союза, но кто-то должен мосты наводить. Я готов", – пересказал слова премьера Люксембурга глава российского кабмина.
При этом Медведев поставил на место американского дипломата, который в преддверии встречи двух премьеров потребовал от Беттеля, чтобы тот обсуждал с Медведевым исключительно вопросы нарушения прав крымских татар и инцидент в Керченском проливе.
"Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета", – заявил руководитель правительства РФ.
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