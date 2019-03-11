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Мэй могут отправить в отставку через два дня

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
В Лондоне решили судьбу главы правительства

Глава британского кабмина Тереза Мэй растеряла всех сторонников на трудном пути к Brexit. В настоящее время только двое из ее команды готовы продолжать работу под ее началом. Остальные настаивают на отставке Мэй сразу после выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

"В кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", – поделился источник.

Впрочем, велика вероятность, что сложить полномочия Мэй придется еще до 29 марта – официальной даты Brexit. Во вторник, 12 марта, парламентарии вновь обсудят соглашение Лондона и Брюсселя по условиям "развода". Эксперты предрекают, что депутаты в очередной раз провалят голосование, а затем, на следующий день, отвергнут и вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки и будут настаивать на перенос даты Brexit.

Фото: www.globallookpress.com

Это подорвет и без того шаткие позиции Мэй. Выступающие против нее лейбористы могут добиться согласия на вынесение вотума недоверия правительству. В итоге премьера могут вынудить уйти в отставку уже к вечеру 13 марта, пишет британское издание.

Парламент Великобритании в январе отверг вариант сделки с ЕС, над которым команда Мэй работала последние месяцы, но премьер смогла удержаться в кресле. При этом в Брюсселе отказались обсуждать поправки в документ. 

Николай ВИКТОРОВ
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