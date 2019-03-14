Против премьер-министра ополчился парламент

Палата общин парламента Великобритании не поддержала выход страны из Европейского сообщества без заключения договора с ЕС.

Против этого предложения проголосовал 321 депутат, за него высказались 278. В четверг, 14 марта, парламент должен проголосовать о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня. Если отсрочка будет одобрена, британский кабинет министров направит в Брюссель соответствующий запрос, и после этого 27 членов Евросоюза проголосуют за продление сроков "развода", напоминает телеканал "360". Ранее парламентарии уже отклонили 2 варианта договора по выходу Британии из Евросоюза, предложенных премьер-министром страны Терезой Мэй.

Голосование показало, что Мэй частично утратила контроль над своим же правительством. Так, 5 министров, в число которых вошла и министр по вопросам трудоустройства и пенсий Амбер Радд, которую называют "правой рукой Мэй", воздержались от голосования, отмечает РИА "Новости".



Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель офиса Мэй подчеркнул, что голосование против правительства станет поводом к отставке министра, но не стал уточнять, относится ли сказанное им к тем, кто принял решение воздержаться.

Сама госпожа премьер заявила, что результаты прошедшего 13 марта голосования парламента не означают, что страна не уйдет из ЕС без сделки 29 марта, отмечает URA.RU.



Решение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза было принято по результатам референдума, проведенного 23 июня 2016 года. На нем 51,9% проголосовавших высказались за то, чтобы Британия покинула ЕС.