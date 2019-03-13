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Споры британцев по Brexit окончились поражением Мэй

Фото: www.globallookpress.com
За две недели до официального "развода" с Брюсселем у Лондона нет четких условий

Жаркие дебаты прошли поздним вечером 12 марта в парламенте Британии по поводу ратификации соглашения о выходе страны из Евросоюза. Итоги, как и ожидалось, неутешительные для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй – проект отклонен.

Голосование в Палате общин завершилось с перевесом в 149 голосов в пользу противников проекта соглашения: 391 депутат выступил "за", 242 – против. Споры были настолько яростными, что главное действующее лицо в них, то есть сама Мэй, сорвала голос. Ее план по Brexit считался более "мягким", так как оставлял за Лондоном право вести торговые отношения с ЕС без лишних препятствий. Главной загвоздкой было сохранение Северной Ирландии в еврозоне, куда также входит Республика Ирландия. При таком раскладе Британия теряет экономический суверенитет над одним из своих регионов, пишет URA.RU.

Таким образом, за 17 дней до утвержденной даты о начале Brexit, Британия не имеет на руках оговоренных условий процедуры, отмечает ТАСС.

 Потерпев второе поражение в главном на сегодняшний день вопросе для страны, премьер фактически потеряла доверие правительства. Даже в Еврокомиссии признали, что сделали "все возможное" для того, чтобы помочь Мэй. По словам представителя пресс-службы ЕК, они сожалеют об итогах голосования, однако считают, что выход из ситуации должен искать Лондон, передает РИА ФАН. В то же время, европейцы готовы и к более жесткому сценарию "развода".

"Всего за 17 дней до 29 марта сегодняшний результат значительно увеличил вероятность Brexit без договоренности (no-deal Brexit) или возможность отсутствия Brexit (no-Brexit)", – цитирует РИА "Новости" представителя Еврокомиссии.

Сама Мэй, впрочем, не хочет признавать свое поражение и продолжает верить, что ее проект по Brexit был лучшим.

"Я продолжаю верить, что лучшим решением для Великобритании будет покинуть Евросоюз на основании соглашения. Проект соглашения, который мы выработали, остается лучшим и единственным вариантом", – цитирует ее РЕН ТВ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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