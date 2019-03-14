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"Развод" под угрозой: британцы отсрочили выход из ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Парламент выступил против поправки о втором референдуме

Проект Терезы Мэй находится под угрозой. Британцы поддержали идею перенести выход Королевства из Европейского союза с 29 марта на 30 июня. Однако высказались против того, чтобы устроить повторное голосование о необходимости такого шага.

Идею отложить Brexit поддержали 412 депутатов, против оказались 202, сообщает Business Insider. Теперь 27 странам-членам ЕС предстоит также выразить свое мнение о продлении срока "развода". Соответствующий запрос британский кабинет министров отправит в ближайшее время. До 20 марта британским политикам предстоит обсудить еще три поправки.

Ранее Палата общин решила не выходить из Европейского сообщества без заключения договора. Депутаты 12 марта отвергли условия сделки во второй раз. Британцам не нравится план Мэй. Например, они недовольны положением, по которому Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС. 

Полина ИВАНОВА
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