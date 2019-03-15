Brexit развалит Великобританию на части

Останутся только Англия и Уэльс

Выход из Европейского союза станет для Соединенного Королевства опрометчивым шагом, который завершится кошмарными последствиями. Само существование страны окажется под большим вопросом. Об этом предупредил обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария.



"Мы все устали от драмы, но имейте в виду: Brexit будет катастрофой",

– написал он.

По словам журналиста, Великобритания известна своим благоразумием и пунктуальностью, но в ситуации с Brexit она неожиданно стала напоминать банановую республику, которая принимает опрометчивые решения и искажает реальность.

После Brexit Соединенное Королевство окончательно потеряет статус великой державы. В этой ситуации проигравшими окажутся все – и Лондон, и Брюссель, и весь западный мир. Внешнеполитические последствия Brexit обсуждаются меньше всего, но могут оказаться наиболее серьезными, полагает Закария.

Он придерживается мнения, что в течение нескольких лет после Brexit Лондон ослабит связи с Шотландией и Северной Ирландией. У этих частей Великобритании в приоритете останется сохранение связей с Европой, и ради этого они готовы будут поднять вопрос о выходе из-под власти британской короны. И тогда Соединенное Королевство сведется лишь к Англии и крошечному Уэльсу, и к тому же страна не будет вписана ни в один из трех экономических блоков XXI века.

Другим неприятным последствием Brexit станет замедление экономического роста Британии и уменьшение числа инноваций.

Накануне парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского Союза как минимум до конца июня. За перенос Brexit проголосовали 412 депутатов, против высказались 202. Ранее Палата общин решила не выходить из континентального сообщества без заключения договора. Депутаты 12 марта отвергли условия сделки во второй раз. Теперь если нижняя палата в третий раз выступит против соглашения Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, британский премьер будет вынуждена уйти в отставку.