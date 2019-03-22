Британский премьер озадачила своим поведением пока еще коллег по ЕС

Вояж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель вызвал недовольство со стороны лидеров стран-членов Евросоюза из-за полного отсутствия у представительницы Лондона конкретных планов по разрешению ситуации вокруг Brexit.

Как пишет газета The Daily Mail, после пустых переговоров в четверг, 21 марта, главу британского кабмина "унизили", отстранив от общего ужина. В результате Мэй вынуждена была есть в одиночестве, в то время как европейские коллеги разрабатывали за трапезой совместную позицию по сложившейся проблеме.

"Один из высокопоставленных чиновников ЕС поведал, что после того, как премьер-министр покинула зал, президент Франции Эммануэль Макрон громко сказал, что, по его мнению, сделка с г-жой Мэй имела 10% шансов пройти через Палату общин, но затем добавил: "Выслушав ее, теперь я думаю, что их 5%". В ответ на это председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что даже такая оценка "звучит слишком оптимистично", – цитирует издание собеседника.





Источники отмечают, что лидеры ЕС были явно озадачены во время вчерашних дебатов по Brexit с участием Мэй, которые они описали как "90 минут ни о чем". На обсуждении британка, казалось, "уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной", говорится в статье.

Позже один из премьер-министров стран-членов ЕС сообщил помощникам, что по итогам переговоров "очевидно лишь одно - отсутствие у Мэй какого-либо плана".

В итоге в пятницу глава правительства Соединенного Королевства прервала свое участие в саммите ЕС в Брюсселе и в срочном порядке вернулась в Лондон, чтобы в очередной раз попытаться заручиться поддержкой еще хотя бы 76 членов парламента для третьего голосования по Brexit.

Напомним, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 г., однако участники саммита ЕС накануне перенесли эту дату. Если члены британского парламента согласуют сделку по Brexit на голосовании на следующей неделе, то сроки Brexit будут продлены до 22 мая. При неблагоприятном исходе, который пророчат Лондону большинство СМИ, британцам на дверь укажут уже 12 апреля.

