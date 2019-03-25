Мэй поставили выше Тэтчер

Британского премьера хотят убрать с поста с почестями

Главу правительства Великобритании Терезу Мэй за последние два года не гнал с должности только ленивый. Теперь дошло до того, что даже таблоиды позволяют себе рекомендовать премьеру досрочную отставку.

Статью под заголовком "Время вышло, Тереза" опубликовало издание The Sun. В тексте говорится, что Мэй довела ситуацию до крайности, и теперь единственный шанс провести Brexit – это добровольное сложение полномочий нынешнего премьера и назначение новой кандидатуры.

При этом, памятуя о политической "живучести" Мэй, которая успешно преодолела уже несколько попыток объявить ей вотум недоверия, журналисты The Sun щедро льют елей на ее голову.

"Миссис Мэй заслуживает огромного уважения. Она является преданным государственным служащим с непоколебимым чувством долга. В 2016 году она приняла на себя самую сложную задачу для любого премьер-министра со времен Второй мировой войны", – говорится в статье.

Судя по всему, в The Sun полагают, что столь лестное сравнение с "железной леди" Маргарет Тэтчер должно подсластить пилюлю Мэй, против которой ополчились все. Ранее стало известно, что внутри кабмина Великобритании созрел заговор: 11 министров решили сообща предложить премьеру освободить кресло ради "общего дела".

По первоначальному плану, Соединенное Королевство должно выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако парламент уже дважды отклонял договоренности, которые Мэй согласовала с Брюсселем. В итоге в Лондоне уже звучат голоса, не отменить ли вовсе Brexit, за который на референдуме 2016 г. проголосовало большинство населения.