Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британцы не поддержали варианты выхода страны из ЕС

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр никак не может добиться своего

Британцы продолжают обсуждать предстоящий выход страны из Евросоюза. На этот раз парламентарии не поддержали ни один из 8 вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

Окружение Мэй выступает против выхода государства из организации без соглашения 12 апреля. За эту инициативу проголосовали 400 депутатов.

Министр по делам Brexit Стивен Баркли подчеркнул, что результаты голосования показывают, что соглашение с Брюсселем является лучшим вариантом из всех предложенных, передает РИА "Новости".

Кроме того, правительство Великобритании представило парламенту документ, утверждающий перенос даты Brexit на 30 июня.

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что готова уйти с поста сразу после выхода государства из ЕС.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии", – сказала она.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей