Премьер-министр никак не может добиться своего

Британцы продолжают обсуждать предстоящий выход страны из Евросоюза. На этот раз парламентарии не поддержали ни один из 8 вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

Окружение Мэй выступает против выхода государства из организации без соглашения 12 апреля. За эту инициативу проголосовали 400 депутатов.

Министр по делам Brexit Стивен Баркли подчеркнул, что результаты голосования показывают, что соглашение с Брюсселем является лучшим вариантом из всех предложенных, передает РИА "Новости".

Кроме того, правительство Великобритании представило парламенту документ, утверждающий перенос даты Brexit на 30 июня.

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что готова уйти с поста сразу после выхода государства из ЕС.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии", – сказала она.