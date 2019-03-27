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Защитница Скрипалей и подстрекательница британцев к выходу из Евросоюза Тереза Мэй не обманула. Вчерашнее предположение о том, что она уйдет в отставку, подтвердилось.
Она покинет свой пост сразу же после Brexit. Об этом премьер заявила сегодня, 27 марта, на заседании парламентского Комитета 1922, в который входят депутаты Консервативной партии. Правдивость данного сообщения признала канцелярия главы кабмина, предоставив расшифровку ее слов.
"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии",
– заверила Мэй, выдвинув однопартийцам условие, передает ТАСС. Она призвала парламентариев поддержать сделку с ЕС, чтобы Великобритания покинула его "без лишних осложнений".
По словам премьер-министра, выход из европейского братства – это ее "исторический долг". Вторая "железная леди" подчеркнула, что Brexit – это воля народа, которую необходимо "претворить в жизнь".
Сегодня, кстати, международный день театра. В этой связи напрашивается вопрос: не разыгрывает ли всех Мэй...
Она является второй после Маргарет Тэтчер женщиной, возглавившей правительство Великобритании. Кресло премьера она занимает с июля 2016 г., как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и ранее заявляла, что добровольно в отставку не собирается.
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