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Мэй пообещала освободить свой пост

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Премьер Туманного Альбиона выдвинула сопартийцам ультиматум

Защитница Скрипалей и подстрекательница британцев к выходу из Евросоюза Тереза Мэй не обманула. Вчерашнее предположение о том, что она уйдет в отставку, подтвердилось.

Она покинет свой пост сразу же после Brexit. Об этом премьер заявила сегодня, 27 марта, на заседании парламентского Комитета 1922, в который входят депутаты Консервативной партии. Правдивость данного сообщения признала канцелярия главы кабмина, предоставив расшифровку ее слов.  

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии",

– заверила Мэй, выдвинув однопартийцам условие, передает ТАСС. Она призвала парламентариев поддержать сделку с ЕС, чтобы Великобритания покинула его  "без лишних осложнений".

По словам премьер-министра, выход из европейского братства – это ее "исторический долг". Вторая "железная леди" подчеркнула, что Brexit – это воля народа, которую необходимо "претворить в жизнь". 

Сегодня, кстати, международный день театра. В этой связи напрашивается вопрос: не разыгрывает ли всех Мэй... 

Она является второй после Маргарет Тэтчер женщиной, возглавившей правительство Великобритании. Кресло премьера она занимает с июля 2016 г., как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и ранее заявляла, что добровольно в отставку не собирается. 


Ксения АНДРЕЕВА
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