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Ярая защитница Скрипалей, выступающая за бегство Соединенного Королевства из ЕС, Тереза Мэй сделает шокирующее объявление. Уже завтра, 27 марта, она намерена озвучить дату своего ухода с поста премьер-министра.
Но при одном условии: если парламент одобрит сделку с ЕС по Brexit. Однако пока это большая тайна, которую скрепя сердце выдал британский парламентарийReuters.
"Безусловно, есть возможность", – неуверенно сообщил он.
Предположение о том, что Мэй заявит о своем уходе на заседании Комитета 1922, которое состоится в 17:00 (20:00 мск), высказал также политический редактор The Sun Том Ньютон Данн.
"Ответственный момент. В настоящее время среди грандов Тори ожидается, что премьер-министр использует нижеследующее, чтобы назначить дату своей отставки",
– написал он на своей странице в Twitter, прикрепив информацию о завтрашнем мероприятии.
Massive moment. The expectation among Tory grandees now is that PM uses the below to set a date for her resignation. https://t.co/UOOzxTRm2O— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) 26 марта 2019 г.
Тереза Мэй – вторая после Маргарет Тэтчер женщина, возглавляющая правительство Великобритании. Кресло премьера она занимает с июля 2016 года, как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и ранее заявляла, что добровольно в отставку не собирается.
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