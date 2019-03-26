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Мэй анонсирует свой уход

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Британский премьер готова назвать "прощальную" дату

Ярая защитница Скрипалей, выступающая за бегство Соединенного Королевства из ЕС, Тереза Мэй сделает шокирующее объявление. Уже завтра, 27 марта, она намерена озвучить дату своего ухода с поста премьер-министра.

Но при одном условии: если парламент одобрит сделку с ЕС по Brexit. Однако пока это большая тайна, которую скрепя сердце выдал британский парламентарийReuters.

"Безусловно, есть возможность", – неуверенно сообщил он.  

Предположение о том, что Мэй заявит о своем уходе на заседании Комитета 1922, которое состоится в 17:00 (20:00 мск), высказал также политический редактор The Sun  Том Ньютон Данн.

"Ответственный момент. В настоящее время среди грандов Тори ожидается, что премьер-министр использует нижеследующее, чтобы назначить дату своей отставки",

написал он на своей странице в Twitter, прикрепив информацию о завтрашнем мероприятии. 

Тереза Мэй – вторая после Маргарет Тэтчер женщина, возглавляющая правительство Великобритании. Кресло премьера она занимает с июля 2016 года, как и пост лидера Консервативной партии. Мэй на год защищена от импичмента и ранее заявляла, что добровольно в отставку не собирается.


Ксения АНДРЕЕВА
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