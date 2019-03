Ярая защитница Скрипалей, выступающая за бегство Соединенного Королевства из ЕС, Тереза Мэй сделает шокирующее объявление. Уже завтра, 27 марта, она намерена озвучить дату своего ухода с поста премьер-министра.

Но при одном условии: если парламент одобрит сделку с ЕС по Brexit. Однако пока это большая тайна, которую скрепя сердце выдал британский парламентарийReuters.

"Безусловно, есть возможность", – неуверенно сообщил он.

Предположение о том, что Мэй заявит о своем уходе на заседании Комитета 1922, которое состоится в 17:00 (20:00 мск), высказал также политический редактор The Sun Том Ньютон Данн.

"Ответственный момент. В настоящее время среди грандов Тори ожидается, что премьер-министр использует нижеследующее, чтобы назначить дату своей отставки",

– написал он на своей странице в Twitter, прикрепив информацию о завтрашнем мероприятии.

Massive moment. The expectation among Tory grandees now is that PM uses the below to set a date for her resignation. https://t.co/UOOzxTRm2O