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Мэй снова проиграла: Европа готовится к "жесткому" Brexit

Фото: www.globallookpress.com
Британский парламент забраковал третий вариант сделки

План Терезы Мэй по выходу из Евросоюза опять не сработал. Условия, предложенные британским премьером, не приглянулись парламентариям.

Сторонники главы кабмина оказались в меньшинстве – 286 человек. При этом против третьего варианта сделки проголосовали 344 депутата, передает Reuters.

Теперь, по словам Мэй, все усилия тщетны, так как возглавляемый ею парламент упустил последний шанс покинуть ЕС в срок. Следующая дата – 12 апреля. То есть у Соединенного Королевства есть еще 2 недели или "всего лишь 14 дней". Мэй настроена пессимистично, уверяя, что времени слишком мало.

"Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед",

цитирует премьера РИА "Новости".

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com

В Еврокомиссии после новости с берегов Туманного Альбиона не исключили "жесткого" Brexit. Этот вариант предполагает выход Англии из европейского братства без договора. Его отсутствие повлечет за собой неприятности для обеих сторон. 

"Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию отсутствия сделки в полночь 12 апреля", – заверили в пресс-службе комиссии. 

Напомним, 27 марта одобрения парламента не получил ни один из 8 альтернативных вариантов относительно побега из ЕС. Тогда министр по делам Brexit Стивен Баркли заявил, что лучшим предложением пока является соглашение с Брюсселем. В тот же день Мэй пообещала покинуть свой пост после того, как выполнит свою главную миссию. 

Ксения АНДРЕЕВА
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