Власти ЕС изменят статус Гибралтара на более обидный для Великобритании

Соединенное Королевство продолжает расплачиваться за решение покинуть Европейский Союз. Континентальное объединение близко к тому, чтобы в пику Лондону признать Гибралтар не "заморской территорией" Великобритании, а "колонией британской короны". Накануне такая формулировка прозвучала на заседании комитета Европарламента по внутренним делам, юстиции и гражданским правам.

Испания давно заявляет о своих притязаниях на клочок земли у Гибралтарского пролива, заявляя, что Великобритания владеет им незаконно. После выхода Соединенного Королевства из ЕС спор может еще больше обострится, и власти Евросоюза в этой ситуации однозначно встанут на сторону Мадрида, поскольку они не поддерживают колониализм, сообщает испанское издание El Pais.

"Упоминание Гибралтара в качестве колонии будет обладать фундаментальным значением, если будет предпринята попытка решения территориального спора (между Великобританией и Испанией) после Brexit. Очевидно, что ЕС поддерживает Испанию в этом вопросе как на уровне Европарламента, так и на уровне Совета ЕС",

– заявил журналистам евродепутат от Испании Эстебан Гонсалес Понс.

Определение Гибралтара как колонии включено в визовый регламент, который теперь должен быть одобрен в ходе финального голосования на пленарной сессии Европарламента и ратифицирован правительствами всех стран - членов ЕС. В ходе голосования документ поддержали 38 членов комитета, против высказались восемь, три человека воздержались.

Это опасный прецедент для Лондона. К тому же подобное происходит не впервые. Совет ЕС ранее уже называл Гибралтар "колонией британской короны" – в документе по безвизовому режиму между Соединенным Королевством и странами Евросоюза, который предполагается установить после Brexit.

Колониальный статус Гибралтара в глазах ЕС проводит четкое разграничение между подданными Соединенного Королевства, проживающими на Британских островах, и жителями Гибралтара. Это может стать первым шагом к потере Лондоном контроля над этой территорией.