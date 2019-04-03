"Жесткий" вариант выхода Британии из ЕС уже никого не удивляет

Брюссель больше не даст Лондону отсрочку и не станет откладывать Brexit из-за привередливых парламентариев. Если они в следующую пятницу, 12 апреля, снова забракуют соглашение с условиями выхода из ЕС, то лишат Соединенное Королевство мировой, предупредил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет",

– цитирует руководителя ЕК "ТАСС". Таким образом, есть все основания предполагать, что Британия покинет европейское братство без сделки. Этот сценарий, по словам Юнкера, "очень вероятен". При этом он отметил, что не желает подобного финала.

"Но это исход, к которому, я убежден, Евросоюз готов",

– заключил политик, добавив, что при благоприятном прогнозе Англия помашет рукой Евросоюзу 22 мая. В этот день состоится долгожданный для британского премьер-министра Терезы Мэй Brexit.

Впрочем, в Европе давно поговаривают о "жестком" варианте развития событий. Особенно эти разговоры участились в конце марта.

Напомним, 27 числа одобрения парламента не получил ни один из 8 альтернативных вариантов относительно побега из ЕС. Тогда министр по делам Brexit Стивен Баркли заявил, что лучшим предложением пока является соглашение с Брюсселем. В тот же день Мэй пообещала покинуть свой пост после того, как выполнит свою главную миссию.

29 марта план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза снова не сработал. Условия, предложенные британским премьером, не приглянулись парламентариям в третий раз.