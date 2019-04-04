В Соединенном Королевстве начинают сходить с ума по мере приближения часа X

В Великобритании сильно накалилась обстановка перед выходом из Евросоюза. Полиция привлекла 10 тысяч сотрудников, которые будут брошены на погашение беспорядков в любой части страны.



Как сообщает Sky News, британские власти крайне озабочены тем, что за последние две недели споры в обществе о Brexit сильно ожесточились. Более чем вдвое выросло число правонарушений, прямо или косвенно вызванных этим вопросом. Люди стали чаще выходить на митинги протеста, оскорбляли и даже преследовали своих оппонентов. Один протестующий забрался на крышу железнодорожной станции, чем спровоцировал массовые нарушения в работе поездов. Другой же оставил на путях устройство, из-за которого встали составы, курсирующие между Кембриджширом и Ноттингемширом.

По словам председателем Совета руководителей национальной полиции Мартина Хьюитта, обстановка в стране крайне нервозная.

"Мы находимся в невероятно лихорадочной атмосфере из-за всей истории с выходом из ЕС",

– сказал он.

Безусловно, речь идет об "эмоциональной" теме, насчет которой "у каждого будет свое мнение", отметил Хьюитт, однако обе стороны споров должны держать себя в рамках дозволенного.

Если же участники митингов "за" или "против" Brexit устроят беспорядки в стране, то в этом случае правоохранительные силы намерены приструнить их жестко. Главный констебль Чарли Холл заявил, что полиция хорошо отрепетировала план на экстренный случай.

Если сценарий событий окажется особенно жестким, то власти могут привлечь даже военных. По словам экс-офицера британской армии, полковника Ричарда Кемпа, армия может понадобиться для охраны государственных зданий в "фоновом режиме".

Ранее стало известно, что Евросоюз больше не намерен ждать, когда Лондон определится с условиями по выходу из еврозоны. Финальное обсуждение в парламенте страны запланировано на 12 апреля. Непосредственно сам Brexit может состояться 22 мая.