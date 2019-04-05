Даты Brexit в Лондоне и Брюсселе разошлись

В ЕС решили поставить жирную точку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй доказала, что является истинной женщиной. Она снова изменила день выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, о чем и уведомила в пятницу, 5 апреля, председателя Евросовета Дональда Туска.

"Информирую Евросоюз о том, что Великобритания запрашивает еще один перенос даты Brexit. Британия предлагает завершить процесс 30 июня 2019 года", – говорится в письме Мэй.

Премьер пояснила, что причина новой отсрочки в том, что парламент не согласился на выход из ЕС без утвержденных правил взаимодействия на переходном этапе. Но при этом депутаты трижды отклоняли текст сделки, который Лондон согласовал с Брюсселем.

Так что главе правительства Великобритании требуется еще время, чтобы поработать с парламентариями.

"Британия твердо намерена завершить процесс выхода из ЕС", – подчеркнула Мэй.

Она также сообщила Туску, что Великобритания не будет участвовать в выборах в Европарламент в мае этого года, даже если технически еще будет оставаться членом ЕС.

Между тем в Европе настолько устали от бесконечных переносов даты Brexit, что Туск решил установить "днем Х" 31 марта 2020 года. Об этом сообщает ВВС. По мнению главы Совета Европы, Лондон сможет выйти из ЕС в любую дату до установленного срока, главное – не позже, то есть больше никаких отсрочек.

Изначально датой Brexit было объявлено 29 марта 2019 г., но из-за несогласия в британском парламенте Лондону дали отсрочку до 12 апреля. Видимо, это еще не конец.