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Последний шанс: Brexit ускользает из рук Мэй

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Политик пытается привести парламентариев в чувства

Тереза Мэй предупредила парламент страны о том, что Brexit вовсе может не состояться. Ведь политики уже трижды отклонили договор по сделке с Евросоюзом, который премьер-министр Великобритании предложила.

В своем заявлении, которое опубликовано пресс-службой офиса Мэй, она подчеркнула, что парламент не хочет выходить из ЕС без сделки. Однако перед Королевством встал серьезный выбор: "выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

Она считает, что чем дольше парламентарии будут спорить о сделке, тем выше шансы того, что проект провалится.

"Это будет означать, что Brexit, за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы", – посетовала Мэй.

Ранее она попросила отложить Brexit и перенести его на 30 июня 2019-го, хотя изначально планировалось, что выход состоится 29 марта. Однако в стране разгорелся правительственный кризис, политики не смогли прийти к единому мнению о том, при каких условиях Великобритания должна покинуть ЕС. Европейские страны отсрочили Brexit до 22 мая, если до 12 апреля парламент одобрит сделку. Иначе процедура начнется без нее. 

Полина ИВАНОВА
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