Британия отменила "жесткий" Brexit

Королева Елизавета II подписала законопроект, обязывающий правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

Как сообщается в Twitter палаты общин, после получения королевской санкции документ стал законом. Предложение британского кабмина о продлении срока выхода Соединенного Королевства из ЕС парламент обсудит во вторник, 9 апреля, передает издание "Комсомольская правда".

Ранее документ был одобрен палатой лордов, а затем получил окончательное одобрение нижней палаты парламента. Законопроект предложила группа депутатов палаты общин во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. Авторы считают, что этот закон даст возможность избежать катастрофы из-за выхода из Евросоюза без соглашения.

Определять время отсрочки Brexit будет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее она уже заявила, что попросит у Брюсселя перенести на более поздний срок "развод" с Лондоном, намеченный на 12 апреля. При этом в канцелярии премьер-министра РИА Новости объяснили, что этот закон ограничивает возможность маневра Мэй на переговорах с Европейским союзом.

ROYAL ASSENT: Having been agreed by both Houses of Parliament, the #EUWithdrawal5Bill has now received Royal Assent.



A motion under the terms of the European Union Withdrawal (No.5) Act 2019 - on the Article 50 extension to be requested from the EU - will be debated tomorrow. pic.twitter.com/70BH8UbMDP