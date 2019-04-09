Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британия отменила "жесткий" Brexit

Фото: www.globallookpress.com
Новый документ связал руки Терезе Мэй

Королева Елизавета II подписала законопроект, обязывающий правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

Как сообщается в Twitter палаты общин, после получения королевской санкции документ стал законом. Предложение британского кабмина о продлении срока выхода Соединенного Королевства из ЕС парламент обсудит во вторник, 9 апреля, передает издание "Комсомольская правда"

Ранее документ был одобрен палатой лордов, а затем получил окончательное одобрение нижней палаты парламента. Законопроект предложила группа депутатов палаты общин во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. Авторы считают, что этот закон даст возможность избежать катастрофы из-за выхода из Евросоюза без соглашения. 

Определять время отсрочки Brexit будет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее она уже заявила, что попросит у Брюсселя перенести на более поздний срок "развод" с Лондоном, намеченный на 12 апреля. При этом в канцелярии премьер-министра РИА Новости объяснили, что этот закон ограничивает возможность маневра Мэй на переговорах с Европейским союзом.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято в результате референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года. Тогда за "развод" с Брюсселем проголосовали почти 52% британцев. Первоначально ожидалось, что Brexit произойдет 29 марта 2019 г., затем дата выхода была перенесена на 12 апреля 2019 года.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Фейки российской пропаганды": Порошенко открестился от обвинений в алкоголизме

Президент пытается завоевать доверие сограждан

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей