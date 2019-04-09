Британия отменила "жесткий" Brexit

Новый документ связал руки Терезе Мэй

Королева Елизавета II подписала законопроект, обязывающий правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

Как сообщается в Twitter палаты общин, после получения королевской санкции документ стал законом. Предложение британского кабмина о продлении срока выхода Соединенного Королевства из ЕС парламент обсудит во вторник, 9 апреля, передает издание "Комсомольская правда".

Ранее документ был одобрен палатой лордов, а затем получил окончательное одобрение нижней палаты парламента. Законопроект предложила группа депутатов палаты общин во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. Авторы считают, что этот закон даст возможность избежать катастрофы из-за выхода из Евросоюза без соглашения.

Определять время отсрочки Brexit будет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее она уже заявила, что попросит у Брюсселя перенести на более поздний срок "развод" с Лондоном, намеченный на 12 апреля. При этом в канцелярии премьер-министра РИА Новости объяснили, что этот закон ограничивает возможность маневра Мэй на переговорах с Европейским союзом.

ROYAL ASSENT: Having been agreed by both Houses of Parliament, the #EUWithdrawal5Bill has now received Royal Assent.



A motion under the terms of the European Union Withdrawal (No.5) Act 2019 - on the Article 50 extension to be requested from the EU - will be debated tomorrow. pic.twitter.com/70BH8UbMDP — UK House of Commons (@HouseofCommons) 8 апреля 2019 г.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято в результате референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года. Тогда за "развод" с Брюсселем проголосовали почти 52% британцев. Первоначально ожидалось, что Brexit произойдет 29 марта 2019 г., затем дата выхода была перенесена на 12 апреля 2019 года.