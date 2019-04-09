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Мэй обратилась к Меркель за помощью с Brexit

Ангела Меркель и Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Из 27 членов ЕС британский премьер выбрала двух

Если у кого-то еще были сомнения в том, что в Евросоюзе не все страны-члены равны, то глава правительства Великобритании Тереза Мэй развеяла их окончательно. Просить о переносе даты Brexit она отправилась сначала в Берлин к канцлеру Ангеле Меркель, а затем в Париж к президенту Эммануэлю Макрону.

Понятно, что время Мэй поджимает. Отсрочка, которую Брюссель дал в прошлый раз, заканчивается 12 апреля. Но до этого времени британский кабинет никак не согласует план выхода из ЕС с парламентом. А без соглашения выходить нельзя – соответствующий вердикт вынесла королева Елизавета Вторая.

Поэтому Мэй готова умолять членов ЕС дать ей отсрочку до 30 июня. Но времени на уговоры нет. Экстренный саммит ЕС по данному вопросу назначен уже на среду, 10 апреля. Решение должно быть принято единогласно. Поэтому Мэй бросилась к главным из равных – Берлину и Парижу. Тем более что французы раньше четко давали понять – покинуть объединение Лондон должен до выборов в Европарламент в мае.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее глава Евросовета Дональд Туск предлагал дать Лондону еще год, чтобы не отвлекаться так часто на одну и ту же проблему.

Николай ВИКТОРОВ
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