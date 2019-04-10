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Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй добилась своего

Великобритания получит возможность спокойно подготовиться к выходу из Евросоюза, но на уже выработанных условиях. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в среду, 10 апреля, перед заседанием ЕС по Brexit.

"Новых переговоров по соглашению не будет", - заявил он в эфире Bel RTL.

Лондон готовится к Brexit с июня 2016 г., когда соответствующее решение было принято подданными Соединенного Королевства на референдуме. Планировалось, что разрыв отношений произойдет 29 марта 2019 года. Однако в последние месяцы до даты Х взбунтовался британский парламент. Палате представителей не понравился текст соглашения между Лондоном и Брюсселем на переходный период после официального "развода".

Фото: www.globallookpress.com

Но и без соглашения выйти нельзя – соответствующий запрет наложила королева Елизавета Вторая. Остается два пути – каким-то образом отказываться от Brexit или искать компромисс.

Тереза Мэй настроена искать. Сначала она в Брюсселе получила отсрочку на 2 недели – до 12 апреля. Этого времени на переговоры с британскими политиками ей не хватило. Поэтому она попросила еще перенести дату – на 30 июня 2019 года. И даже, невзирая на уничижительные насмешки в европейской прессе, лично съездила к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы заручиться их поддержкой.

В среду, 10 апреля, в Брюсселе на экстренный саммит по поводу судьбы Великобритании соберутся главы стран ЕС. Есть вероятность, что они дадут Лондону год, в течение которого он в удобное для себя время должен покинуть европейское объединение.

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com

"Большинство столиц склоняется к тому, чтобы предоставить Лондону отсрочку до 31 декабря для ратификации соглашения о Brexit", – рассказал "Спутнику" дипломатический источник.

Но есть еще загвоздка. В мае состоятся выборы в Европарламент. Британия как член ЕС должна принять в них участие. Но что потом делать с евродепутатами, представляющими в объединении страну, которая уже его покинет? Вопрос открытый.

Фоторепортаж
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Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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