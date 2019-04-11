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Британия и Евросоюз назвали новые сроки Brexit

Фото: www.globallookpress.com
"Развод" откладывается на полгода

До 31 октября продлена отсрочка по выходу Великобритании из Европейского союза. Об этом Брюссель и Лондон договорились на саммите, прошедшем в столице Бельгии.

В документе, подписанном сторонами, указывается, что, если соглашение о выходе будет ратифицировано до конца октября, выход Великобритании из ЕС состоится в первый день следующего месяца.

"Это означает дополнительные 6 месяцев для Соединенного Королевства, чтобы найти наилучшее решение", -

отметил в своем микроблоге Twitter глава Евросовета Дональд Туск. Политик также подчеркнул, что всегда лучше иметь какое-то решение, чем никакого.

Британский премьер-министр Тереза Мэй, в свою очередь, считает, что Brexit должен завершиться как можно скорее, напоминает РИА "Новости".

Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что позиция Евросоюза относительно выхода Британии из содружества является слишком жесткой, и выразил сожаление по этому поводу.

Валентина МАЙОРОВА
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