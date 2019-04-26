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В Чехии помышляют о выходе из ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Противников еврорежима вычислил соцопрос

Вдохновленная британским опытом Чехия с большим удовольствием покинула бы Евросоюз. По крайней мере, об этом открыто заявляют жители страны.

Английских последователей среди них 24%. Они бы, не раздумывая, проголосовали за Czexit. Это производное слово от Czechia (Чехия) и exit (выход). 29% ни "за", ни "против". А 47% решили все же остаться в европейском братстве. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса агентства Eurobarometr, который ему заказал Европарламент, сообщает "Radio Praha". 

Судя по ним, позади остались Вена, Париж и Берлин. После Великобритании Чешская Республика, вошедшая в ЕС 15 лет назад, возглавляет список евроскептиков. 

Впрочем, примерно полтора года назад среди противников объединения было 36%. С каждым годом цифра снижается, что вполне объяснимо. За период членства Чехия получила от Евросоюза с лихвой: порядка 50 млрд евро против 22 млрд, которыми поделилась сама. 

Ксения АНДРЕЕВА
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