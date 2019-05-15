Терезе Мэй дали последний шанс

Премьер-министр Соединенного Королевства намерена вновь вынести на голосование в парламент договор с Евросоюзом о порядке и условиях выхода Британии из состава ЕС. Ожидается, что это произойдет в первую неделю июня.



Такие сроки выбраны для того, чтобы все процедуры по Brexit были окончательно завершены до наступления летних парламентских каникул. Об этом накануне вечером сообщила канцелярия британского премьера, передает Deutsche Welle.

Это будет четвертая попытка парламента одобрить сделку по выходу Великобритании из состава еврообъединения. Мэй уже трижды безуспешно пыталась провести через парламент согласованный ею с Брюсселем договор, но депутаты всякий раз его отвергали.

В настоящий момент глава правительства ведет переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы заручиться согласием его фракции на поддержку документа, что обеспечит успешный исход вотума в парламенте.

Мэй полна решимости добиться успеха на переговорах с Корбином, чтобы выполнить данное избирателям обещание о выводе Великобритании из состава ЕС. В противном случае ее может ожидать досрочная отставка со своего поста. Ранее в правящей Консервативной партии дали понять, что пятого голосования по предложенной Мэй сделке не будет: если парламент не поддержит ее инициативу, ей придется сложить с себя полномочия.

Другие политические силы не собираются поддерживать премьера. Лидер фракции Демократической юнионистской партии в парламенте Найджел Доддс заявил, что Мэй необходимо внести реальные изменения в свою сделку по Brexit. "Чтобы у документа была хоть какая-то возможность успеха, нужны реальные изменения для защиты экономический и конституционной целостности Великобритании", – приводит слова политика The Daily Express.

Согласно первоначальным планам, Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта этого года. Сроки Brexit переносились уже дважды из-за невозможности достигнуть согласия по вопросу об условиях выхода. В результате Великобритании придется участвовать в запланированных на конец мая выборах в Европарламент.